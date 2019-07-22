Воронеж, , 10:48 — REGNUM

98 единиц медицинского оборудования в Воронежском онкологическом диспансере работают в штатном режиме, нареканий к ним со стороны специалистов Росздравнадзора нет, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 21 июля. Проверку Росздравнадзор проводил после трагической гибели женщины в диспансере в мае этого года.

В пресс-центре сообщили, что Воронежский областной онкодиспансер «в полной мере выполнил предписания Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Воронежской области в связи с несчастным случаем на аппарате TERAGAMK-01». Нарушения, которые выявили проверяющие, касались ведения медицинской документации и «никак не влияли на безопасность эксплуатации аппарата». К дисциплинарной ответственности привлечены врач-радиолог радиологического отделения, заведующий отделением радиологического отделения и заместитель главного врача по радиологической и химиотерапевтической помощи. Что касается самого аппарата, ставшего причиной гибели женщины, что он изъят из обращения. После завершения следственных действий аппарат утилизируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 51-летняя пациентка погибла при прохождении процедуры лучевой терапии в Воронежском областном онкологическом диспансере. В ходе процедуры у прибора заклинил подъемный механизм, в результате женщину зажало между столом и коллиматором аппарата. Женщина скончалась на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело. По ранее приведенным официальным данным, заклинивший прибор был произведен в Чехии в 2006 году. Однако 25 июня Росздравнадзор опубликовал пресс-релиз, согласно которым, аппарат был приобретен в 2005 году, при этом не был официально зарегистрирован — в течение 14 лет пациентов лечили на нелегальном оборудовании.

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