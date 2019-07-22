Иерусалим, , 11:28 — REGNUM

24 июля в Израиля пройдет массовая забастовка медицинских сестер. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, акция протеста пройдет при поддержке Всеизраильского профсоюза («Гистадрут»).

Причиной забастовки стали сообщения о снижении заработных плат тех медицинских работников, которые принимают участие в забастовочных движениях. Кроме того, работники больниц недовольны требованиями министерства здравоохранения, которые не позволяют медсестрам уделять достаточное внимание каждому пациенту.

«Медицинский персонал — не рабы и не должны выполнять работу за пределами установленных норм», — заявили в главном профсоюзе страны. Ответственными за трудовой конфликт, по мнению представителей «Гистадрута», являются министерство здравоохранения и министерство экономики.