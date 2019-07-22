Браунау-ам-Инн, , 10:38 — REGNUM

Эти летние каникулы стали кошмаром для учеников и родителей одной из средних школ в округе Браунау в Австрии: прокуратура подозревает ребят в распространении детской порнографии и видеозаписей со сценами насилия, пишет газета Kronen Zeitung 22 июля.

Расследование началось в июне. Как стало известно следователям, запрещенные видеоматериалы обнаружил в сети 13-летний школьник. Через него доступ к ним получили одноклассники.

«Есть семнадцать подозреваемых — все младше четырнадцати лет, то есть не достигли возраста уголовной ответственности, — говорит пресс-секретарь прокурора Алоис Эбнер. — (…) Дело заключается в том, чтобы выяснить, кто из школьников смотрел, удалял или даже распространял этот материал».

Следователи изъяли у детей мобильные телефоны. Для получения с их устройств информации понадобится время.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году прокуратура возбуждала дело после инцидента в одной из австрийских школ: ученики одного класса после просмотра на уроке фильма «Волна» начали играть в нацистов, распределив между собой роли. После разбирательства дело было закрыто без последствий для школьников.