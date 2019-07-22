Красногорск, , 10:46 — REGNUM

Строительство 132,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи было завершено в Подмосковье в 2019 году. Об этом сообщил сайт правительства Московской области со ссылкой на АО «Мособлэнерго».

ЛЭП

"Наибольший объём работ по строительству и реконструкции 28,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи выполнен в Коломенском филиале АО «Мособлэнерго», в Павлово-Посадском филиале — 20,3 км, в Одинцовском филиале — 18,3 км линий», — отмечается в материале компании.

Также с начала года были построены и реконструированы 140 подстанций различного типа. Объём ввода дополнительной трансформаторной мощности составил 74,2 МВА. Больше всего подстанций ввели в Одинцовском филиале — 27, Сергиево-Посадском филиале — 21 и Коломенском — 20.

Всего до конца 2019 года АО «Мособлэнерго» планирует построить ещё свыше 186 км кабельных и воздушных линий электропередачи и ввести более 93 МВА дополнительной трансформаторной мощности.