Сиань, Китай, , 10:35 — REGNUM

Двое новорожденных детенышей большой панды благополучно прошли опасный 10-дневный период после их рождения и были переданы матери. Об этом передает СGTN, ссылаясь на заявление представителей исследовательского центра в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

По информации журналистов, панды родились 10 июля. Детеныш, первым появившийся на свет, весил 122 грамма, в то время как его младшая сестра-близнец родилась с весом 177 граммов.

Смотрители разработали нагреваемые подушки U-образной формы, наполненные просом, чтобы облегчить уход за новорожденными в инкубаторе.

«После того как детеныши засыпают, мы накрываем их U-образной подушкой, имитируя то, как они спят в лапах у матери. Это не только дает им ощущение безопасности, но и не дает им ползать повсюду», — рассказал Чжан Даньхуэй, сотрудник Исследовательского центра большой панды в районе Циньлин.

Сегодня, 22 июля, детенышей из инкубатора передали их 19-летней матери.