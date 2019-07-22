Москва, 22 июля 2019, 10:25 — REGNUM
В центре Москвы отремонтируют кирпичный дом 1908 года постройки доходный Н.П. Козлова, сообщила журналистам 22 июля руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
По её словам, здание находится в Басманном районе на площадке объекта культурного наследия «Территория культурного слоя «Басманной слободы»,
Доходный дом Козлова расположен по адресу улица Старая Басманная, 5, строение 1. Он построен про проекту русского архитектора, работавшего в стиле модерн, Клавдия Розенкампфа.
В планах работ — утепление вентиляционных шахт и чердачных перекрытий, замена дверей чердака. В подвале сделают стяжку пола, оштукатурят и окрасят стены и потолок. Ремонт ждёт подъезды, в том числе облицовка керамической плиткой на уровне первого и второго этажей. Также в планах замена инженерных коммуникаций — системы отопления, водоснабжения и канализации, ремонт системы электроснабжения.