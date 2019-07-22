Москва, , 10:25 — REGNUM

В центре Москвы отремонтируют кирпичный дом 1908 года постройки доходный Н.П. Козлова, сообщила журналистам 22 июля руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По её словам, здание находится в Басманном районе на площадке объекта культурного наследия «Территория культурного слоя «Басманной слободы», XVI—XVII веков» и «Культурного слоя в границах города Москвы XVIII века».

Доходный дом Козлова расположен по адресу улица Старая Басманная, 5, строение 1. Он построен про проекту русского архитектора, работавшего в стиле модерн, Клавдия Розенкампфа.

В планах работ — утепление вентиляционных шахт и чердачных перекрытий, замена дверей чердака. В подвале сделают стяжку пола, оштукатурят и окрасят стены и потолок. Ремонт ждёт подъезды, в том числе облицовка керамической плиткой на уровне первого и второго этажей. Также в планах замена инженерных коммуникаций — системы отопления, водоснабжения и канализации, ремонт системы электроснабжения.