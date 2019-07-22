Владивосток, , 10:29 — REGNUM

Власти Приморья приняли решение провести День знаний на один день позже обычного — 2 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Решение о переносе Дня знаний на один день, было связано с тем, что в этом году 1 сентября приходится на воскресенье. Врио вице-губернатора Наталья Бондаренко объяснила, что торжественные мероприятия пройдут в образовательных учреждениях региона в понедельник, 2 сентября, а учебные занятия в полном объёме начнутся во вторник, 3 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, День знаний 1 сентября 2016 года президент России Владимир Путин провёл с учениками владивостокской гимназии № 2, где принял участие в «первом звонке» и поговорил с учениками на разные темы.