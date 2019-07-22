Бишкек, , 10:11 — REGNUM

Филиал Московского государственного университета им. Ломоносова планируют открыть в Киргизии в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Киргизии.

В министерстве отметили, что глава ведомства Гульмира Кудайбердиева обсудила этот вопрос с ректором МГУ Виктором Садовничим. Министр отметила, что 2020 год станет Годом киргизско-российского сотрудничества. Поэтому открытие филиала включено в повестку межправительственных встреч.

Напомним, в марте 2019 года ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что шесть раз давал согласие на открытие филиала в Бишкеке, однако со стороны властей Киргизии никаких шагов не предпринималось.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководство МГУ шесть раз предлагало открыть филиал вуза в Киргизии