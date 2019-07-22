Себежский район, , 09:50 — REGNUM

Молодёжный форум «Без границ», который впервые состоялся в Себежском районе Псковской области с 16 по 21 июля, стает ежегодным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе неформальной встречи с участниками форума.

«Постараемся оформить землю, чтобы иметь возможность развивать эту площадку, сделать её сезонной, а в перспективе — круглогодичной», — отметил Михаил Ведерников.

Около 250 участников форума — представители молодёжных объединений Псковской области и Белоруссии — в дни его работы жили в палаточном лагере. На территории лагеря располагались арт-объекты: стилизованное псковское подворье, лесная фотозона, партизанская деревня. Образовательные программы проводились в шатрах, оснащённых мультимедийным оборудованием, при этом каждому шатру было присвоено имявыдающихся уроженцев Псковской земли: Владимира Брадиса, Софьи Ковалевской, Модеста Мусоргского, Александра Матросова.

Работа форума проводилась по шести направлениям: патриотическое «Я — патриот»; добровольческое «Твори добро»; молодежные медиа «Четвёртая власть»; политическое «Управляй!»; международное «Границ.net»; студенческие объединения «Лига студенческих клубов». Также проводились лекции, круглые столы по проектным компетенциям и развитию профессионального потенциала, диалоги на равных с лидерами региона, известными педагогами и специалистами; мастер-классы, воркшопы, экспертные консультации.

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