Москва, , 09:43 — REGNUM

Мэра Москвы Сергея Собянина попросили рассмотреть просьбу о строительстве метрополитна в поселений Московский ТиНАО. К главе города обратились в комментариях на его странице «ВКонтакте».

Пользователь Тина Малевич написала, что работает на востоке Москвы.

«Добираться тяжело. Таких как я очень много, поверьте. Не знаем, доходит до Вас просьба народа проживающего в этом районе или нет», — написала она.

В продолжении дискуссии пользователь Граждане ЮЗАО написал о том, что вместо Московского в ТиНАО есть метро в чистом поле, как, например, станция «Прокшино».

Об этой ситуации, когда крупнейший микрорайон Новый Москвы остался без метрополитена, но линию протянули в малолюдные места, где застройка, в основном, только планируется, читайте в материалах ИА REGNUM :

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