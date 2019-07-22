Владивосток, , 09:46 — REGNUM

Депутат Законодательного собрания Приморья Игорь Чемерис сложил с себя полномочия председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан, но депутатский мандат за ним остался, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Наблюдатели отмечают, что такое решение вызвано конфликтной ситуацией между Игорем Чемерисом и губернатором Приморья Олегом Кожемяко. В социальных сетях бытует мнение, что своей отставкой Чемерис «обнулил конфликт, сохранив за собой место системного игрока».

Коллеги по депутатскому корпусу предполагают, что место председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан может быть предложено заместителю председателя комитета Татьяне Косьяненко.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат-единоросс Игорь Чемерис в довольно жесткой форме раскритиковал законопроект, которым предусмотрено переформирование краевой администрации в правительство. Чемерис обратил внимание коллег на то, что в новой формации руководители структурных подразделений правительства будут получать кратно большую зарплату в сравнении со своими подчиненными, что создаст конфликтные ситуации в коллективах и не позволит работать в спокойной обстановке.