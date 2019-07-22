Пермь, , 09:19 — REGNUM

В Пермском крае число зарегистрированных преступлений в январе-июне 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 4,6% и в расчете на 10 тыс. человек населения составило 82,1 преступления (январь-июнь 2018 года — 78,4), сообщает Пермьстат.

Произошел значительный рост мошенничеств (на 18,3%), тяжких (32,8%) и особо тяжких (на 10,8%) преступлений, а также случаев нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (на 15,7%).

Выявлено 9974 человека, совершившего преступления — 95,2% к уровню января-июня 2018 года. На фоне снижения числа выявленных преступников в общей структуре отмечен рост отдельных категорий. В частности, увеличилась доля несовершеннолетних правонарушителей — на 3,9%. За полгода 2019 года выявлены 554 подростка, совершивших преступления. Также отмечен рост и числа учащихся, студентов, попавших под уголовное преследование — 676 человек (рост 1%).