Вена, , 09:19 — REGNUM

В промышленном районе в столице Австрии мусульмане нелегально приспособили здание заброшенной фабрики для совершения религиозных обрядов, пишет газета Heute 22 июля.

В помещении заброшенной фабрики в промышленном районе Зиммеринг на Грилльгассе 51 открыт молитвенный дом. Неброская надпись на двери помогает найти комнату на верхнем этаже, вмещающую около 50 человек. У входа стоит большая полка для обуви. В годы Второй мировой войны в этом здании размещались евреи, угнанные на принудительные работы.

Как утверждает газета, эта тайная мечеть принадлежит иранской шиитской общине, и при открытии здесь присутствовали ее видные деятели. У общины нет разрешения на использование в общественных целях этой частной собственности, поэтому она держит информацию о существовании молитвенного дома в тайне.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года власти Австрии объявили о закрытии нескольких турецких мечетей в Вене и высылке из страны нескольких имамов с семьями. Это было связано с подозрением на распространение в мечетях радикальных религиозно-националистических идей, в том числе среди детей.