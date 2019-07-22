Мапуту, , 09:05 — REGNUM

Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупреждает, что 1,9 миллионов жителей Мозамбика, пострадавших от двух разрушительных циклонов в начале этого года, подвержены риску острой нехватки продовольствия, если им не будет оказана срочная международная помощь, передает VOA Africa.

Когда циклоны «Идай» и «Кеннет» обрушились на Мозамбик в марте и апреле 2019 года, сотни человек погибли, десятки тысяч остались без крова и потеряли средства к существованию. Разрушительная сила двух штормов нанесла ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству страны, передает издание. Многие созревшие сельскохозяйственные культуры и сельскохозяйственная инфраструктура были уничтожены. Последствия двух стихийных бедствий сохраняются, угрожая повсеместному голоду среди выживших.

Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Эрве Верхоосел говорит, что более 1,6 миллионов человек уже страдают от острой нехватки продовольствия, и худшее еще впереди.

«Ожидается, что предстоящий скудный сезон в Мозамбике будет очень трудным, так как чуть менее двух миллионов человек, по прогнозам, окажутся в кризисной ситуации, если до этого не будет проведено гуманитарной интервенции», — сказал Верхоосел. «Скудный сезон — это период с октября этого года до следующего сезона сбора урожая в марте 2020 года», — объяснил он.

Верхоосел заявил, что ВПП планирует оказывать помощь более 560 000 человек каждый месяц, начиная с октября, в районах, пострадавших от циклона и засухи. Он говорит, что агентство надеется увеличить масштабы своей гуманитарной операции с наступлением скудного сезона.

Верхоосел отметил, что ВПП потребуется чуть более 100 миллионов долларов США для реализации плана оказания продовольственной помощи в течение следующих шести месяцев.