Москва, , 08:47 — REGNUM

В понедельник, 22 июля, в российской столице воздух прогреется до +26 градусов Цельсия. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Солнце над городом

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается переменная облачность, по области местами могут пройти кратковременные дожди. Ночью без осадков.

Отмечается, что температура воздуха днем в Москве составит +24 … +26 градусов.

Ветер переменный, днём его скорость составит 2−7 м/с.

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