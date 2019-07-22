Курган, , 09:12 — REGNUM

В Курганской области увеличат число санкционированных мест для купания с дежурными спасателями. В регионе действует на сегодня лишь три пляжа из 26 ранее оборудованных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 18 июля на водоёмах Курганской области уже погибло 18 человек, в том числе пять детей. Причинами гибели в восьми случаях стало купание в несанкционированных местах, в пяти случаях — ненадлежащий контроль со стороны взрослых за детьми, и в пяти — рыбалка в состоянии алкогольного опьянения.

«Анализ обстановки показывает, что чем больше будет открыто санкционированных мест массового отдыха у воды, где имеются спасательные посты, пункты оказания первой медицинской помощи, тем значительно уменьшится риск происшествий на воде», — заявил вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов на совместном совещании с сотрудниками ГУ МЧС.

На совещании констатировали недостаточную работу органов местного самоуправления по созданию и благоустройству мест массового отдыха с купанием. В муниципалитетах оправдываются отсутствием денег на данные мероприятия и отмечают несоответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. Только в Кургане, Половинском и Кетовском района организованы пляжи, остальные территории ограничились памятками и аншлагами у водоёмов «Купание запрещено».

По итогам совещания спасатели и правительство Курганской области пришли к решению по увеличению на территории региона числа безопасных для купания мест, присвоив им для открытия статус «иной категории мест отдыха», что предусматривает упрощенную систему их аттестации, но при этом обеспечение условий безопасности. Данный вопрос в настоящее время уже находится в стадии активной разработки, отмечают в ГУ МЧС по Курганской области.

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