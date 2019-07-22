Абуджа, , 08:42 — REGNUM

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари осудил убийство 37 человек бандитами в северо-западном штате Сокото. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на заявление представителя президента от 20 июля.

«Президент Мухаммаду Бухари решительно осуждает убийство 37 невинных людей бандитами в районе Гороньо штата Сокото», — говорится в заявлении президента.

Местные СМИ сообщили, что теракты произошли вечером в пятницу, 19 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, нападению подверглись жители как минимум трёх деревень в штате Сокото. Нападавшие открыли стрельбу по местным жителям и подожгли местный рынок.

В заявлении президента говорится, что в районах, где произошла последняя вспышка насилия, были рассредоточены войска. Военные и полиция были направлены на борьбу с преступными группировками, обвиняемыми в серии убийств и похищений людей.

Вооруженные банды убили сотни человек на северо-западе Нигерии в этом году и вынудили по меньшей мере 20 000 человек бежать в соседний Нигер, что усугубило проблемы безопасности в стране.

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