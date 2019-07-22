Барнаул, , 08:25 — REGNUM

В создании биологических добавок с панцирями саранчи для обогащения продуктов питания жителей России нет ничего невозможного, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM разработку учёных из университета ИТМО, он пояснил:

«Саранча использовалась в качестве пищевого продукта с глубокой древности, в Азии и Африке блюда из саранчи пользуются спросом и в наши дни. Поэтому, учитывая надвигающиеся во всем мире проблемы продовольственной безопасности, совсем нельзя исключить появление новых технологий и новых продуктов. Современные исследования установили высокую ценность саранчи как источника белка, а практически повсеместное распространение и легкость разведения этих насекомых обусловливают большие переспективы научных исследований в этой области».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что панцирями саранчи намерены обогатить продукты для жителей России сообщили «Известия» со ссылкой на ученых Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Как пояснил профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский, новая добавка сможет заменить порошковые концентраты из отходов мясного производства (шкур, рогов и копыт), которые уже десятки лет широко применяются для обогащения мясных полуфабрикатов.