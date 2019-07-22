Копейск, Челябинская область, , 06:17 — REGNUM

В южноуральском Копейске нашли способ решения проблемы со строительством жилого дома №33 на Коммунистическом проспекте. Предстоит банкротство организации «Челябстройподрядчик», которая входит в группу компаний «Серебряный ключ», сообщили журналистам в областном минстрое.

Десятиэтажный 179-квартирный кирпичный дом планировалось сдать в 2016 году. Но этого так и не произошло. В результате десятки людей пока не получили своих оплаченных квартир. Владелец «Серебряного ключа» Александр Сребрянский находится под следствием. А компании-застройщику грозит банкротство.

В минстрое отмечают, что после этой процедуры будет определён новый застройщик и дом удастся достроить. «Фонд защиты прав дольщиков» уже направил в Арбитражный суд заявление с требованием признать фирму банкротом.