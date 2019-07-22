Москва, , 02:09 — REGNUM

Только за первое полугодие 2019 года злоумышленники пытались получить доступ к более 24 млрд рублей клиентов крупнейших банков России, сообщают 22 июля «Известия».

Как стало известно, сотрудникам Сбербанка удалось предотвратить мошеннические списания со счетов вкладчиков на сумму более 18 млрд рублей. В ВТБ — на сумму 5,4 млрд рублей, в Альфа-банке, Почта-банке и МКБ — на сумму 700 млн, 135 млн и 10 млн рублей соответственно.

Между тем, по данным Центробанка России, в 2018 году по вине мошенников с карт граждан было списано около 1,4 млрд рублей. Это на 44% больше, чем в 2017.

Как заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, 96−97% попыток незаконных списаний денежных средств предотвращается службами безопасности. Тем не менее, в оставшихся 3−4% случаев, когда злоумышленники достигают своей цели, речь идет о сотнях миллионов рублей.

Среди основных причин успешной деятельности преступников эксперты выделяют человеческий фактор, а именно: утечку информации. Решение проблемы в повышении грамотности граждан при работе в цифровом информационном пространстве.