Москва, , 23:26 — REGNUM

Самыми загруженными автомобильными дорогами в Москве за первые две недели июля стали проспект Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты. Об этом 21 июля сообщается на официальной странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в социальной сети Twitter.

Дорожное движение в Москве

«Количество машин, которые проезжают здесь, значительно превышает пропускную способность магистралей», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Центра отмечают, что часто затруднено движение на Дмитровском и Щелковском шоссе, Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.

В связи с этим рекомендуется избегать движение по этим дорогам в час-пик в утренние и вечерние часы.

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