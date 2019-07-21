Москва, , 21:57 — REGNUM

Отдых на море с детьми, особенно раннего возраста, должен длиться не менее 14 дней. Об этом 21 июля сообщил главный внештатный специалист-педиатр московского департамента здравоохранения, заслуженный врач России Исмаил Османов.

Врач объяснил эту длительность тем, что адаптационный период у детей длится намного дольше, чем у взрослых.

«У детей достаточно длительно проходит период адаптации. Это может занять примерно семь дней, а у некоторых детей десять дней и больше», — отметил Османов.

Он также порекомендовал родителям постепенно увеличивать время пребывания ребенка в воде, но в общей сложности купание не должно длиться более 15 минут, так как возможно переохлаждение.

«В дальнейшем, в течение дня должны быть дробные купания, оптимальное время — не больше пяти-пятнадцати минут. <…> Потом необходимо вывести ребенка из воды, обтереть его насухо, поменять ему плавки, купальный костюм и дать позагорать под непрямыми лучами солнца», — посоветовал врач-педиатр.

Османов акцентировал внимание на том, что ребенок должен находиться на песчаном пляже в плавках, так как высок риск заражения мочевых путей, особенно у девочек. Специалист также не рекомендовал кормить детей на пляже, ввиду того, что попавший на еду песок может быть источником кишечных инфекций.

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