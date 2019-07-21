Москва, , 20:08 — REGNUM

Облик станции, расположенной на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, продиктован близостью к парку в Сокольниках и будет выражен через образ солнечного света, пробивающегося сквозь листву. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Стромынка» — замечательный пример того, как авторы успешно довели проект до реализации, без значительных перемен. Образ света, пробивающегося сквозь листву деревьев, сохранился», — прокомментировал работу специалистов главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что в архитектурном облике станции метро образ осеннего леса будет передан через доминирующий красный цвет. Также дизайнерами в проект заложено использование белого и серого цветов. Отделка стен и колонн станции будет выполнена из мрамора, пол — из гранита. Наземные входы в метро предполагается сделать преимущественно из стекла с перфорированными вставками из металла.

Напомним, конкурсная процедура отбора архитектурных проектов трех станций БКЛ — «Шереметьевская», «Ржевская» и «Стромынка» — была проведена в 2017 году.

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