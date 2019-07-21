Абу-Даби, , 19:54 — REGNUM

В ОАЭ провели испытания нового пассажирского терминала аэропорта Абу-Даби. Об этом 21 июля сообщает издание Khaleej Times.

Работа в тестовом режиме осуществлялась с помощью самолета Airbus A330, предоставленным авиакомпанией Etihad. В ходе проверки работоспособности аэропорта самолет прошел полный цикл подготовки к полету, в том числе проводилась заправка топливом и загрузка бортового питания.

Кроме этого, в испытаниях участвовали 800 добровольцев. В их задачи входили посадка и высадка из самолета, получение багажа, прохождение паспортного контроля.

Напомним, строительство нового четвертого пассажирского терминала Midfield Terminal длилось 8 лет, первоначально, его планировали сдать в 2017 году. Терминал рассчитан на пропускную способность 30 млн человек в год, ввод его в эксплуатацию увеличит пропускную способность аэропорта Абу-Даби более чем в два раза.

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