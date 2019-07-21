Москва, , 19:38 — REGNUM

Мощам муромских святых Петра и Февронии за время их пребывания в столице России поклонилось более 75 тыс. верующих. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Православная святыня находилась в московском храме Христа Спасителя в течение недели.

«За время пребывания мощей святых князей Петра и Февронии в Москве (с 14 по 21 июля 2019 г.) им поклонилось более 75 тыс. человек», — уточняется в информационном письме.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, после Божественный литургии в праздник Казанской иконы Божией Матери мощи святых вернули на место их пребывания, в Свято-Троицкий женский монастырь, находящийся в городе Муроме Владимирской области. Молебен перед проводами святынь провел епископ Воскресенский Дионисий, недавно назначенный патриархом Кириллом первым викарием.

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