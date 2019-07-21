Иркутск, , 19:08 — REGNUM

Ущерб, причинённый аграрным хозяйствам Иркутской области от наводнения, увеличат с 180 до 250 млн рублей. Об этом 21 июля сообщил губернатор региона Сергей Левченко на встрече с журналистами.

По его словам, в Минсельхозе России уже одобрена сумма в размере 180 млн рублей, в которую включены 50 коллективных и крестьянских фермерских хозяйств.

На данный момент эксперты и правительство региона готовят соответствующие документы, предоставляющие возможность увеличения этой суммы ущерба до 250 млн рублей.

Как передавало ИА REGNUM, в Иркутской области в результате паводка, начавшегося в июне, в зоне затопления оказались 8 с половиной тысяч гектаров посевов.

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