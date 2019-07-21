Тверь, , 17:04 — REGNUM

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Тверской области Игорь Руденя провели встречу в Торжке в рамках поездки предстоятеля Русской православной церкви в регион, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Тверской области Игорь Руденя провели встречу в Торжке Пресс-служба правительства Тверской области

«Тверская земля — это сердце России, у нас очень большое количество святынь. Тверские святые — это не просто люди, которые здесь родились, но и много сделали для своего края и для всего мира. Это Николай Японский, Нил Столобенский, Патриарх Тихон и многие другие. Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы не просто развивать Тверскую область, но и сохранять духовные корни для воспитания подрастающего поколения», — отметил на встрече Игорь Руденя.

Патриарх отметил, что в тверскую область, в Торжок он приехал с особым чувством.

«Тверская область — один из исторических центров России, это место, овеянное славой прошлых веков. Важно, что здесь чувствуется сила духа нашего народа. Тверской край — это великие святые, замечательные храмы, монастыри, памятники. То, что сейчас святые места восстанавливаются, свидетельствует о большой заинтересованности жителей, духовенства и власти», — сказал патриарх Кирилл, отметив, что особого внимание требует Новоторжский Борисоглебский монастырь.

Глава региона также рассказал патриарху о проектах в сфере духовно-нравственного воспитания, которые реализуются в регионе. В их числе — проект «Нас пригласили во дворец», в рамках которого школьники из муниципалитетов приезжают в Тверской императорский дворец с экскурсиями. Игорь Руденя также пригласил патриарха Кирилла посетить дворец и восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля патриарх провел в Новоторжском Борисоглебском монастыре богослужение в честь праздника явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Патриарх преподнёс в подарок обители икону преподобного мученика Макария Каменецкого, преподобного мученика Афанасия Брестского и святителя Никифора Экзарха. Также монастырю были переданы мощи преподобного Аркадия Новоторжского, ученика основателя обители — Ефрема Новоторжского. В память о визите на тверскую землю Игорь Руденя и владыка Савва подарили патриарху Тверскую икону Божией матери «Тучная гора».

Монастырь в Торжке входит в число первых трех обителей, созданных на русской земле. Монастырь был основан около 1038 года преподобным Ефремом Новоторжским, слугой благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

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