Ашхабад, 21 июля 2019, 17:01 — REGNUM
62-летний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который недавно вышел в отпуск, якобы скончался. Об этом сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, данную информацию ему сообщили бизнесмены, ссылающиеся на источники в спецслужбах.
«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде, — уточнил Рубаев. — Они бизнесмены».
Отметим, что официального подтверждения или опровержения информации о смерти лидера страны пока нет.
Напомним, 15 июля глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск.