Варшава, , 14:14 — REGNUM

По результатам опроса, проведённого социологической службой SW Research для газеты Rzecpospolita, почти четверть (24,7%) поляков считает, что Польшу следует относить к странам Востока. К Западу Польшу отнесли 47,3% опрошенных, 28% затруднились с ответом.

По мнению газеты, это выглядит странно, учитывая, что согласно результатам исследования Pew Research, опубликованным в марте 2019 года, присутствие Польши в Евросоюзе поддержали 91% опрошенных, и только 5% были против. Это был самый лучший результат в пользу Евросоюза во всей Европе. Даже в Германии сторонников ЕС оказалось на 9 процентных пунктов меньше. А в Греции против Евросоюза тогда выступили 62% опрошенных.

«На то, что Польша принадлежит к странам Запада, указали опрошенные старше 50 лет (51%), с более высоким уровнем образования (50%), доходом от 2001 до 3000 злотых (52%) и респонденты из городов с населением от 200 до 499 тысяч жителей (49%). На принадлежность страны к Востоку указывали чаще люди до 24 лет (34%), со средним профессиональным образованием (32%), доходом ниже 1000 злотых (30%) и живущие в городах с населением до 20 тысяч жителей (32%)», — поясняет результаты опроса Петр Зимольжак из SW Research.