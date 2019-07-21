21 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Существует голландская морская карта конца XVII века устья Северной Двины Иоанна Ван Келена. На ней обозначены два фарватера к Архангельску — Никольский рукав с его Пудожемским устьем и Корабельный рукав. Прошло всего 100 лет со времени основания голландской фактории, а на карте обозначения ее места уже нет.

Владимир Станулевич, , 13:18 — REGNUM

При Иване IV Васильевиче с прибытием в 1553 году к Николо-Карельскому монастырю корабля Ричарда Ченслера Московское царство открылось англичанам. Через 25 лет здесь появились голландские корабли. Англичане к тому времени основали в устье Северной Двины на острове Ягры, сейчас район Северодвинска, свою факторию — порт Святого Николая. От московитов, с суши, ее защищало море, где англичане имели корабли, которых московиты не имели. Набегов с моря, англичане не боялись благодаря репутации их флота. Англичане не были рады голландцам, и пытались препятствовать их появлению в Москве. Из этого ничего не получилось, голландцы проникли в окружение царя и получили половинные от английских, но существенные льготы. Вскоре неподалеку от английской фактории на Пудожемском устье Никольского рукава Северной Двины встала фактория голландская. В отличии от английского порта, который на Яграх работал почти 40 лет, голландская фактория работала всего 6 лет, и ее место до сих пор — загадка для историков.

Караван голландских торговых кораблей идущих в Архангельск. Карта «Большого Атласа» Виллема Блау 1638 год

Лоуренс Хаккеборд, профессор археологии Гронингенского университета: «В 1578 г. Ян ван де Валле появился с четырьмя парусниками — вероятно, тремя торговыми судами и одним военным кораблем — в Пудожемском рукаве (старом фарватере) Северной Двины. Согласно историческим источникам, там голландцы нашли якорную стоянку и организовали торговый пост — в месте, расположенном приблизительно в пятнадцати километрах к востоку от монастыря Св.Николая. Должно быть, это были первые западноевропейские корабли, вставшие на якорь в Пудожемском устье. Северная Двина была весьма опасной для судоходства из-за многочисленных мелей. Даже английские купцы первыми побывавшие в этих местах, не вошли на своих океанских кораблях в Пудожемское русло. Они устроили торговый пост с несколькими домами на одном острове южнее Пудожемского острова напротив Николаевского монастыря, который теперь находится на территории Северодвинска. Англичане назвали этот остров, ныне известный под названием Ягры, Розовым островом. Отсюда они плавали на русских судах (лодьях) до Холмогор, где им было дозволено торговать с русскими купцами.

В 1578 г. Я. ван де Валле тоже получил от царя Ивана 4 разрешение ездить с торговыми целями в Колу и Холмогоры. По некоторым сведениям, у якорной стоянки в Пудожемского русле он построил дом и несколько складов. В последующие годы к Двине приходило больше голландских кораблей, несмотря на препятствия, чинимые датским королем Кристианом 4, видевшим в этом новом северном торговом маршруте угрозу балтийской торговле, приносившей ему пошлинные сборы в проливе Зунд. Кристиан 4 даже отправил свои военные корабли в Белое море для перехвата иностранных торговых судов. В 1582 г. таким образом датчане захватили пять голландских торговых парусников. Эти враждебные действия датчан вынудили голландских купцов перенести в 1584 г. свой торговый пост к монастырю Св. Михаила Архангела, что означает, что голландский торговый пост в Пудожемском русле существовал с 1578 г по 1583 г.

К сожалению, на этих картах не найдено никаких указаний о местоположении голландской якорной стоянки или построек… После этих архивных разысканий в июне 2000 г. совместно со специалистами кафедры археологии Поморского государственного университета (Архангельск) был осуществлен археологический осмотр, имевший целью обнаружить остатки голландского торгового поста. В поисках его следов были обследованы все возможные места на берегах южного (Пудожемского) устья Двины. Таким же образом были осмотрены и берега островов Юголмин и Никольский на южном и несколько мест на острове Лясомин на северном побережье Пужожемского русла. Специалисты побывали там на всех высоких песчаных местах, но никаких остатков голландского торгового поста не нашли.

Результаты археологического осмотра и архивных разысканий заставляют весьма усомниться в самом существовании некогда голландского торгового поста, хотя, разумеется, вполне может быть, что река уничтожила его остатки…» (1).

Алексей Беличенко, сотрудник Института археологии РАН: Сначала мы обследовали остров Угломин, он прикрыт с моря Яграми. Его «выбрала» голландская сторона — как сказали их ученые, с учетом голландского менталитета факторию они бы поставили здесь. Сухое, относительно высокое место, открытое ветрам. Здесь мы ничего не нашли. Углубились в дельту Северной Двины по Пудожемскому устью Никольского рукава, которое упоминается в источниках как берег, где стояла фактория. Фарватер здесь идет вдоль острова Лясомин — мы высадились там, где русло прямо «утыкалось» в берег. Нам повезло — мы нашли культурный слой, мощный слой дерна, подъемный материал, керамику. На этом месте продолжительное время существовало какое-то поселение. Может деревня, может рыбацкий поселок. Не исключено, что оно могло возникнуть на месте фактории.

Остальные острова, где могли бы основаться голландцы смыты рекой. При том, что голландцы достаточно профинансировали экспедицию, мы не нашли ничего, что могло бы даже косвенно свидетельствовать о месте голландской фактории. Зато когда мы обследовали возможные места английской фактории, неподалеку от воинского мемориала на Яграх мы нашли подъемный материал — европейскую средневековую керамику. Работы остановило отсутствие финансирования. К тому же на Яграх культурный слой практически уничтожен морем и военными.

Лоуренс Хаккеборд: Когда в 1582 г. несколько датских военных кораблей гнались за голландскими торговыми судками, капитан Клас Янес ван Хоорн, очень хорошо знавший реку, принял решение зайти вверх по ней гораздо дальше, чем обычно. Он на своем судне достиг монастыря Св. Михаила Архангела, стоявшего на высоком берегу среди густого елового леса приблизительно в 35 километрах выше устья. Возможно, то не было наилучшим местом для якорной стоянки, но оно было значительно надежнее защищено от датского нападения, недели старая стоянка в Пудожемском русле. … согласно историческим источникам, голландские купцы сразу же испросили разрешения перенести свой торговый пост к монастырю. Дозволение было дано, и голландцы основали свой новый пост близ Михайло-Архангельского монастыря. Вскоре это место получило наименование Ново-Холмогор, а позднее стало больше известно как Архангельск…(2).

Есть два указания на место фактории — что она была на берегу Пудожемского устья Никольского рукава Северной Двины, и что она стояла в 15 километрах от Николо-Карельского монастыря. Соединив их на современной карте Северной Двины получаем никак не остров Угломин, он всего в 5 километрах от монастыря. Точка в 15 километрах на левом берегу на острове Никольском (Шатиловом) в районе деревни Бармино. На правом берегу это болотистый берег Лясомина. Выбирая оптимальное место для фактории предпочтительнее левый берег.

Существует голландская морская карта конца XVII века устья Северной Двины Иоанна Ван Келена (3). На ней обозначены два фарватера к Архангельску — Никольский рукав с его Пудожемским устьем и Корабельный рукав. Прошло всего 100 лет со времени основания голландской фактории, а на карте обозначения ее места уже нет. На правом и левом берегах обозначены Большие Боры, на левом, неподалеку от восточной оконечности Ягр — Лоцманский дом с обетными или кладбищенскими крестами. Правда, это примерно в 7−8, а не 15, километрах от монастыря. На левом же берегу Никольского рукава указано некая Вахта (караульня?) — домик с крестом, также примерно в 7 километрах от монастыря. Может эти кресты и есть обозначение места фактории, за 6-летний срок существования которой могло образоваться голландское кладбище. Возможно, за 100 лет при перенесении крестов с карты на карту их смысл потерялся, а место осталось. Возможно, как говорит Алексей Беличенко, голландцы нигде не обозначали места фактории скрывая его от конкурентов и грабителей.

Так и лежат в песках двинских островов истлевшие венцы срубов амбаров и изб голландского порта, угроза разорения которого привела к жалобе голландских купцов царю Ивану IV Васильевичу и послужило формальным основанием города Архангельска.

Примечания: