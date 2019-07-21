Пекин, , 13:03 — REGNUM

Министерством образования КНР совместно с органами общественной и кибербезопасности запущена кампания по ликвидации мошеннических сайтов и аккаунтов в социальных сетях, которые маскируются под экзаменационные власти провинциального уровня, сообщает Синьхуа, отмечая, что данные действия являются ответом на многочисленные жалобы потерпевших граждан.

На таких ресурсах, как правило, публикуется ложная и недостоверная информация, касающаяся вступительных экзаменов в вузы. В рамках кампании операторы основных платформ принуждаются к ответственности за усиление надзора поисковыми системами, вменено в обязанность сообщение страниц экзаменационных властей в верхних строчках выдачи результатов на поисковые запросы.

Кроме того, перечень всех региональных сайтов экзаменационных органов был опубликован на официальном сайте министерства образования КНР.