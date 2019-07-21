Москва, , 07:55 — REGNUM

В Российской Федерации появился новый вид туризма, сочетающий в себе элементы деловой поездки и отдыха. Об этом сегодня, 21 июля, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование агентства делового туризма «Аэроклуб».

Специалисты называют такие путешествие — bleisure — это объединение двух английских слов business (бизнес) и leisure (досуг).

Суть этого явления в том, что отправляющийся в командировку сотрудник уже после завершения рабочих дел по своей инициативе продлевает пребывание в городе, превращаясь в туриста.

Эксперты уверены, что рост этого формата туризма связан с двумя тенденциями. Во-первых это рост концентрации на рынке труда поколения миллениалов, которые склонны объединять работу и личную жизнь. Вторая — это стремление работодателей поощрить своих сотрудников небольшим отдыхом после успешной командировки.

По данным «Аэроклуба», спрос на bleisure-путешествия путешествия за последние пять лет вырос на 40%. Есть вероятность, что в ближайшие годы доля такого отдыха вырастет до 60%.

Самые популярные направления bleisure-путешествий — это, конечно же, крупные города. В пределах России — это Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск и Нижний Новгород. За рубежом — Алма-Ата, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.

Наиболее часто bleisure-путешествия выбирают работники следующих отраслей: добывающая и обрабатывающая промышленность, автомобильная отрасль, фармацевтика, энергетика.