Париж, , 02:19 — REGNUM

Статуя генерала Шарля де Голля была сорвана с постамента и брошена на улице на севере Франции. Таким образом алжирские футбольные болельщики отпраздновали победу своей сборной над командой из Сенегала, сообщает 20 июля французское издание Paris-Normandie.

Как стало известно, инцидент произошел еще 18 июля в городе Эвре после окончания матча между алжирской и сенегальской сборными. Победа команды Алжира (1:0) вдохновила болельщиков на празднование. В ходе гуляний памятник французскому генералу был сброшен с постамента.

На случай вандализма отреагировал мэр города Гай Лефран. «Недопустимо, чтобы такие факты имели место», — заявил градоначальник, напомнив, что статуя де Голля представляет ценности свободной Франции.

Городские власти намерены изучить данные с камер видео наблюдений и привлечь виновных в обрушении памятника к ответственности.