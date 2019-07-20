Нальчик, , 19:26 — REGNUM

В Приморье до конца текущего лета выпустят в естественную среду обитания пять косаток, оставшихся в бухте Средней. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр природных ресурсов и экологии (Минприроды) России Дмитрий Кобылкин во время визита в Кабардино-Балкарию.

«Мы (Минприроды РФ) должны, не торопясь, эту работу выполнить, — сказал Кобылкин. — Выполнить ее в летний период времени».

Министр добавил, что дорожная карта на уровне правительства РФ уже утверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин вмешался в ситуацию с заключением 11 косаток и 90 белух в бухте Средней под Находкой. В феврале 2019 г. глава государства поручил решить судьбу томящихся в «китовой тюрьме» с ноября 2018 года животных.

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