Москва, , 19:14 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало строительства новой станции метрополитена «Университет Дружбы Народов». Об этом 20 июля он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Улыбчивые лица метростроя © ИА REGNUM

По словам мэра, станция будет располагаться в пяти минутах ходьбы от студенческого городка и в 650 метрах от главного здания РУДН.

«Сейчас ближайшие станции — «Беляево» и «Юго-Западная» — расположены примерно в 1,5 км от вуза», — отметил Сергей Собянин.

Напомним, станция метро «Университет Дружбы Народов» будет расположена на участке Коммунарской линии, которая должна быть сдана к 2023 году.

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