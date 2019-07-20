Москва, , 18:42 — REGNUM

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подверг критике современный кинематограф и развлекательные телепередачи за отсутствие духовного содержания. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба Московской городской епархии.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

В день памяти преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре, Патриарх Кирилл затронул в своем обращении к верующим вопросы внешнего наносного великолепия и духовной содержательности жизни человека. В этих рассуждениях он не оставил без внимания тенденции, которые характерны для современной индустрии развлечений.

«Если внимательно посмотреть многие современные фильмы или развлекательные телепрограммы, то все эти жанры можно точно оценить как гламур, попытку придать внешнюю привлекательность при очень бедном, ничтожном с точки зрения нравственности содержании», — говорится в обращении.

Однако, по мнению патриарха, стремление к созданию привлекательного образа через колоссальные денежные вливания нельзя назвать по-другому как «гламурными потугами», так как они «ничего не дают сознанию и душам людей и не создают подлинное великолепие», — заявил глава Русской Православной Церкви.

Также патриарх призвал «не служить гламуру, а созидать подлинное великолепие, соприкасаясь с которым, люди будут испытывать радость».

Напомним, патриарх Кирилл заявил о том, что верующие должны оказывать противодействие нападкам на православие и церковь Божию.