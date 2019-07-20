Москва, , 16:50 — REGNUM

Распоряжением патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий сменил митрополита Истринского Арсения на посту первого патриаршего викария. Об этом 19 июля сообщает сайт Московской городской епархии.

В результате нового назначения Епископ Дионисий был освобожден от обязанностей по управлению Юго-Восточным викариатством. Однако, он по-прежнему сохраняет за собой должность первого заместителя управляющего делами Московской патриархии.

Кроме того, согласно распоряжению патриарха, он также займет пост председателя комиссии по церковному имуществу и землевладениям при епархиальном совете Москвы.

Напомним, назначение епископа Воскресенского Дионисия на должность первого викария связано с тем, что, ранее, митрополит Истринский Арсений, был избран на Липецкую кафедру. В связи с его переводом в другой регион глава Русской Православной Церкви освободил его также и от управления приходами Центрального и Южного викариатств Московской городской епархии.

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