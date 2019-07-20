Вашингтон, , 16:30 — REGNUM

Диеты, основанные на употреблении низкоуглеводных продуктов, приводят к заболеваниям почек. Об этом 30 июня сообщает издание Pop Sugar.

По утверждениям врачей, так называемые кетодиеты (или детокс-диеты), предполагающие сокращение в рационе питания углеводов и употребление продуктов богатых жирами и белками, могут привести к почечной недостаточности.

Также медики предупреждают, что диета, при которой предпочтение отдается пищи с высоким содержанием белков, противопоказана людям, которые уже испытывают любого рода проблемы с почками, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Напомним, ранее, ученые из Канады выяснили, что безрецептурное употребление витамина D приводит к дисфункции работы почек.