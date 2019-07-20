Москва, , 16:19 — REGNUM

Около 12 тысяч человек принимают участие в митинге на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

«Начался согласованный властями г. Москвы митинг, — говорится в сообщении. — В мероприятии принимают участие порядка 12 тыс. человек».

Отмечается, что общественный порядок на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Как передавало ИА REGNUM, митинг различных оппозиционных групп под лозунгом «За допуск на выборы», согласованный с властями Москвы, проходит на проспекте Академика Сахарова 20 июля.

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