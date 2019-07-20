д. Холматка, , 13:21 — REGNUM

На территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района Псковской области торжественно перезахоронили останки 23 красноармейцев, погибших здесь в 1941 и 1944 годах, когда на этом участке велись ожесточённые бои. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, останки погибших были найдены в ходе поисковых работ группой музея «Линия Сталина».

Имена погибших установить не удалось.

Напомним, на братском захоронении мемориального комплекса «Линия Сталина» покоятся останки более 800 бойцов Красной Армии. В 2015 году здесь открыли 4-метровый памятник воину Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2019 года в Островском районе со всеми воинскими почестями перезахоронили экипаж советского бомбардировщика, который разбился 7 июля 1941 года.

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