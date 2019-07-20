д. Холматка, 20 июля 2019, 13:21 — REGNUM
На территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района Псковской области торжественно перезахоронили останки 23 красноармейцев, погибших здесь в 1941 и 1944 годах, когда на этом участке велись ожесточённые бои. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, останки погибших были найдены в ходе поисковых работ группой музея «Линия Сталина».
Имена погибших установить не удалось.
Напомним, на братском захоронении мемориального комплекса «Линия Сталина» покоятся останки более 800 бойцов Красной Армии. В 2015 году здесь открыли 4-метровый памятник воину Великой Отечественной войны.
Мемориальный комплекс «Линия Сталина» в Островском районе Псковской области — восстановленная часть одной из наиболее мощных цепей оборонительных сооружений: железобетонный заслон длиной 1,2 тыс. километров был построен вдоль государственной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря с 1928 года по осень 1939 года и состоял из 23 укреплённых районов, включавших в себя более 4 тыс. долговременных огневых точек (дотов). Неофициально эти оборонительные сооружения называли «Линией Сталина». В Псковской области восстановили Островский укрепрайон, сейчас это — часть военно-исторического музея.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2019 года в Островском районе со всеми воинскими почестями перезахоронили экипаж советского бомбардировщика, который разбился 7 июля 1941 года.
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