Каир, , 11:45 — REGNUM

Саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat» со ссылкой на информацию египетской неправительственной организации El Nadeem, центра по реабилитации жертв насилия, сообщила о том, что за 2019 зафиксировано более 1000 случаев нарушения прав человека в Египте. Среди них отмечено 283 случая применения пыток в индивидуальном порядке, 30 случаев смерти во время содержания под стражей и 111 случаев проявлений медицинской халатности.

Проблема медицинской халатности в египетских тюрьмах обострилась после того, как бывший президент Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания. До этого несколько лет он содержался в одиночной камере: кроме того, ему отказывали в медицинской помощи. Две недели спустя кандидат в президенты на прошлых выборах Абдель Монейм Абул Фотоух перенес сердечный приступ в тюрьме, что побудило его сына обвинить правительство в «убийстве» его отца.

Согласно докладу El Nadeem, с начала 2019 года пропали без вести 492 человека, а в период с августа 2017 года по август 2018 года в Египте было зарегистрировано 1989 случаев насильственных исчезновений. Тем не менее, правительство Египта продолжает отрицать приведенные данные и недавно запустило портал для содействия «правильному пониманию прав человека».