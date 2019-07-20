Сана, , 11:54 — REGNUM

Международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе сообщила о том, что жители Йемена не получат финансовую и гуманитарную помощь от арабской коалиции, состоящей из Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов, на которую они рассчитывали.

Марк Лоукк, координатор ООН по чрезвычайной помощи и заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам, отметил:

«Йеменцы умирают от холеры, голода и других болезней, потому что Саудовская Аравия и ОАЭ не справляются с обязательствами по финансированию, которые они дали ранее в этом году». Он также добавил, что «те, кто давал самые громкие обещания — соседи Йемена — до сих пор платили лишь скромную долю того, чего обещали».

В феврале 2019 арабская коалиция взяла на себя обязательство выплатить в общей сложности до 2,6 миллиардов долларов, в том числе по 500 миллионов долларов от так называемых «мега-доноров» Абу-Даби и Эр-Рияда.