Курган, , 11:22 — REGNUM

В Курганской области за счёт регионального бюджета проводится капитальный ремонт в 14 школах и семи детских садах. Свыше 20 школ и детсадов получат финансовую поддержку от спонсоров. Там заменят окна, системы электроснабжения, отремонтируют крыши и фасады, обновят классы и спортзалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Сейчас в школах региона проводится косметический ремонт, приобретается новая мебель. На капитальный ремонт школ и детсадов выделено около 200 млн рублей.

В Сафакулевской школе, к примеру, с 1 сентября начнет функционировать новый пристрой, в котором смогут заниматься 160 учащихся начальных классов. До конца 2019 года планируется завершить строительство пристроя к Канашинской школе.

С 5 августа начнётся приемка образовательных организаций. Ожидается, что в новом 2019−2020 учебном году в регионе будут работать 344 школы, часть из которых имеет филиалы. За парты сядут свыше 99 тысяч школьников, в том числе около 11 тысячи первоклассников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области без тёплых туалетов в помещении работает восемь школ. К 2020 году проблема должна быть ликвидирована, вплоть до закрытия учебных учреждений, заявляла 30 мая 2019 года заместитель директора регионального департамента образования и науки Елена Ситникова.

Отмечалось, что в трёх сельских школах нет смысла оборудовать тёплые туалеты, так как там обучается по 10−12 детей. Вкладывать деньги в оборудование тёплых туалетов в условиях протекающей крыши и старого здания школы неразумно и нецелесообразно, заявляла чиновница. Детей, скорее всего, придётся возить в более наполненные учебные заведения.

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