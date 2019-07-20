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Представители организации Action Aid сообщили, что многие жители африканских стран не имеют достаточного представления о том, чем занимается Африканский Союз (АС), а также не понимают то, как он осуществляет свою деятельность. В связи с этим, было принято решение организовать курсы для журналистов, чтобы способствовать повышению осведомленности о деятельности АС у населения.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», директор представительства Action Aid в Эфиопии Тинебеб Бехаме, выступая на одном из таких двухдневных курсов, проходивших в отеле «Френдшип» в г. Аддис-Аббеба, сообщила журналистам из шести африканских стран, что важно нести знания в общество.

Как подчеркнула Бехаме, если журналисты хорошо осведомлены о деятельности АС, то и каждый гражданин страны может получить достаточно информации по данному вопросу.

Кроме того, по словам директора, несмотря на то, что Африканский Союз существует уже на протяжении более 10 лет, многие люди в африканских странах не имеют понимания о том, как функционирует данная организация.