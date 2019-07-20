Киншаса, , 12:19 — REGNUM

Правительство Демократической Республики Конго не спешит с признанием разработанной датской компанией Bavarian Nordic совместно с Janssen Phamaceuticals вакцины от Эболы. Компании на протяжении нескольких месяцев ждали разрешения от конголезских властей на использование вакцины для защиты местного населения, однако процедура одобрения продукта затянулась.

Причиной тому может являться позиция министра здравоохранения ДРК Оли Илунги: политик скептически настроен к предлагаемому лекарству — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Власти ДРК ранее одобрили использование другой вакцины, которую разработала компания Merck. Как сообщается в СМИ, данный тип вакцины уже активно применяется на территории страны. Министр здравоохранения ДРК Оли Илунга заявил, что появление второй вакцины только создаст неразбериху.