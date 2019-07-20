Осло, , 11:27 — REGNUM

Норвежские рыбаки и норвежский институт морских исследований обеспокоены резким ростом популяции медуз. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Причиной для беспокойства является то, что эти медузы представляют серьезную угрозу для рыбного промысла. Они наносят большой ущерб рыболовецким судам, застревая в лопастях гребного винта. Помимо этого, медуз называют причиной низких уловов.

За прошедшие 10 лет популяция медуз выросла до нескольких миллионов особей, которые обитают вдоль всего норвежского побережья. Учитывая то, что медузы являются хищниками, которые поедают мальков рыб и креветок, то снижение уловов это закономерность. Норвежские рыбаки из-за этого феномена теряют не менее трети своей прибыли.