Киев, , 10:01 — REGNUM

В социальных сетях пользователи активно обсуждают странный инцидент, попавший на видео, в ходе которого президент Украины Владимир Зеленский «толкает» министра обороны Украины Степана Полторака.

Напомним, что этот непонятный инцидент произошел накануне, 19 июля, когда Зеленский приехал смотреть некие экспериментальные модули для размещения украинских военнослужащих на передовой.

На видеозаписи, которая запечатлела момент общения Зеленского с военным, видно, как президент делает странное резкое движение, и стоявший рядом с ним министр обороны Степан Полторак буквально отскакивает. Но сразу после этого момента президент и министр мило беседуют, улыбаются друг другу и Зеленский даже похлопывает Полторака по плечу.

В соцсетях назвали поведение Зеленского хамским.

«Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения», — пишут пользователи.

«Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя — позор», — указывают другие.

Нашлись и те, кто одобрил поведение Зеленского. Они даже считают, что его выпад в адрес министра Полторака явно недостаточен.

Заместитель главы администрации президента Украины Русан Рябошапка заявил, что весь этот инцидент «полная чушь», выдуманная СМИ, и никого толчка не было.