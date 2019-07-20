Москва, , 10:01 — REGNUM

Российские разработчики, создавшие мобильное приложение для редактирования фотопортретов FaceApp, заработали не менее $1 млн за последние 10 дней. 19 июля об этом рассказал Forbes директор по маркетингу рекламного агентства Httpool Евгений Козлов.

FaceApp

Сервис FaceApp от компании из Санкт-Петербурга Wireless Lab появился в магазинах приложений App Store и Google Play в 2017 году. FaceApp позволяет редактировать фотопортреты пользователей, в том числе автоматически «состарить» лицо на портрете.

В июле 2019 года приложение начало набирать популярность и вышло на первые места по количеству загрузок в магазинах приложений. По данным аналитической компании App Annie, в период с 9 по 19 июля Face App было загружено 4,5 млн раз на Android-устройства и 2 млн раз на устройства на базе iOS.

Приложение загружается бесплатно, однако для получения доступа к расширенной версии требуется отплата подписки. Специалист по маркетингу Евгений Козлов рассказал, что во время всплеска интереса к приложению — с 9 по 19 июля — разработчики получили не менее $1 млн за счёт встроенных платежей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля Чарльз Шумер, возглавляющий Демократическую партию в Сенате США, заявил, что приложение Face App может представлять угрозу для национальной безопасности США. Он объяснил это тем, что персональная информация, загружаемая через приложение, якобы может быть передана правительству России.

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