Москва, , 08:19 — REGNUM

Администрация социальной сети «ВКонтакте» объявила о скором запуске приложения для знакомств Lovina. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Главной особенностью нового сервиса станет акцент на взаимодействии с помощью видеозвонков или видеоисторий. Как и в аналогичных приложениях, пользователи будут начинать общение с ознакомления с анкетами, после чего будет создаваться отдельный чат. Этот чат автоматически исчезнет, если в течение 48 часов собеседники не совершат ни одного видеозвонка или не обменяются видеоисториями.

«Мы верим в любовь с первого взгляда. Но снимками не передать эмоции и чувства, возникающие во время личного общения. Зато это легко сделать с помощью видео — именно оно позволяет ощутить химию, которая возникает при взаимной симпатии», — отметил руководитель проекта Lovina Владимир Махов.

Точная дата запуска нового сервиса не называется, оформить предзаказ приложения можно с 20 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2019 года пользователи мобильных устройств потратили на сервис знакомств Tinder $497 млн.

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