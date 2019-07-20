Москва, , 05:14 — REGNUM

Количество ДТП в России за первые полгода 2019 г. снизилось на 1,3% и составило 70 151, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

ДТП 56.мвд.рф

Уточняется, что число погибших в ДТП на российских дорогах за первые полгода 2019 г. снизилось на 5,4% и составило 6 763, число пострадавших сократилось на полпроцента и составило 90 103.

Снизилось и количество аварий, которые произошли по вине водителей в нетрезвом состоянии. За первые полгода 2019 г. их насчитывается 5 652 (снизилось количество на 17%). Погибли в таких ДТП 1 319 человек (снижение на 31,1%), пострадали — 7 916 (снижение на 14,5%).

Также сократилось количество ДТП, которые произошли с наездом на пешеходов. Таких аварий за полгода зафиксировано 19 811 (количество снизилось на 3,8%), число погибших — 1 714 (снижение на 10,4%), пострадавших — 18 807 (снижение на 3,3%).

Сократилось и количество аварий с участием автобусов — до 2 507 (на 6,5%). В таких ДТП погибли сто человек (снижение на 2,9%), пострадали 3 817 человек (снижение на 4,7%).

Читайте ранее в этом сюжете: Количество ДТП на железнодорожных переездах ЮУЖД выросло почти в 2,5 раза